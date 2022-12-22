Fenerbahçe'de savunma oyuncusu arayışları sürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın gündemindeydi! Ousmane Diomande için istenen rakam...
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Sarı lacivertli ekip stoper hattına bir takviye yapmak istiyor. Kanarya'nın gündemine ise genç stoper Ousmane Diomande geldi. 19 yaşındaki oyuncu için istenen rakam ortaya çıktı...
Fenerbahçe'nin stoper adayları içinde ilk hedefi olan Samet Akaydın için Adana Demirspor ile görüşmeler devam ediyor.
Oyuncuyu Galatasaray da istediği için bonservisi 4 milyon euro'nun altına düşmüyor.