Fenerbahçe, şampiyonluk özlemine son vermek istiyor.
FNEERBAHÇE HABERLERİ - Güney Kore'den F.Bahçe'ye golcü ve duvar!
Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da başladı. Sarı-lacivertliler, Kim Min-Jae projesini devam ettirmek istiyor. Kanarya, Güney Koreli 2 oyuncuyla birden ilgileniyor. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Kanarya, devre arası transfer sezonunda yapacağı dokunuşlarla kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor.
Sarı-Lacivertliler'in gözü ise Güney Kore pazarında.