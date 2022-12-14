2022 Dünya Kupası arasında Fenerbahçe, hazırlık maçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Taraftarlardan Joao Pedro'ya 'Geri dön' çağrısı!
Fenerbahçe'nin Rayo Vallecano ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Joao Pedro konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun sosyal medya paylaşımının altına taraftarlardan çarpıcı yorumlar geldi. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Sarı-lacivertliler, İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile oynadığı mücadeleyi kazanmasına rağmen Joao Pedro'yu kaybetmişti.
Yıldız futbolcunun yaşadığı sakatlık sonrası dizi ile bileğinde ödem ve travma tespit edildiği açıklanmıştı.