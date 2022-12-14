Henry Onyekuru Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus hakkında konuştu! "Beni istemişti"

Adana Demirspor'da forma giyen Henry Onyekuru önemli açıklamalarda bulundu. Onyekuru, yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a da yer verdi. Nijeryalı oyuncu, "Jorge Jesus, çok başarılı ve değerli bir isim. Ben Anderlecht'teyken kendisi Lizbon'daydı ve beni takımına aldırmaya çalıştı." dedi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.12.2022- 06:40