Kanarya, hem savunmanın sağında orijini bu mevki olan birini almak hem de yerli yelpazesini genişletmek istiyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - F.Bahçe'nin sağ beki yerli olacak! İşte teklif
Dünya Kupası nedeniyle verilen arada antrenmanlarını devam eden Fenerbahçe, transfer harekatını da sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip sağ bek bölgesine takviye yapmak istiyor. Yerli bir isim düşünen Fenerbahçe, aradığı oyuncuyu buldu. İşte Kanarya'nın teklifi... | Fenerbahçe haberleri
Teknik direktör Jorge Jesus, Dünya Kupası'na kadar olan bölümde sağ bekte hücumdan devşirme Bright Osayi-Samuel ile Ferdi Kadıoğlu'nu kullanmıştı.
Fenerbahçe bu bölgeye takviye planlıyor.