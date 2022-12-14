FENERBAHÇE HABERLERİ - F.Bahçe'nin sağ beki yerli olacak! İşte teklif

Dünya Kupası nedeniyle verilen arada antrenmanlarını devam eden Fenerbahçe, transfer harekatını da sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip sağ bek bölgesine takviye yapmak istiyor. Yerli bir isim düşünen Fenerbahçe, aradığı oyuncuyu buldu. İşte Kanarya'nın teklifi... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.12.2022- 06:40