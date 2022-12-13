FENERBAHÇE HABERİ: Bu kez yollar ayrılıyor mu? Diego Rossi transferinde sürpriz formül!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Sarı lacivertlilerde ayrılması muhtemel isimlerle ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Özellikle Avrupa'dan birçok talibi bulunan Diego Rossi ile ilgili sürpriz bir iddia geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre, Rossi'nin ayrılık formülü belli oldu. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)