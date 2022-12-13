Spor Toto Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, gözler bir yandan da transferde.
FENERBAHÇE HABERİ: Bu kez yollar ayrılıyor mu? Diego Rossi transferinde sürpriz formül!
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Sarı lacivertlilerde ayrılması muhtemel isimlerle ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Özellikle Avrupa'dan birçok talibi bulunan Diego Rossi ile ilgili sürpriz bir iddia geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre, Rossi'nin ayrılık formülü belli oldu. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı lacivertli yönetim, teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transfer operasyonuna devam ediyor.
Ligde lider konumda bulunan Kanarya, sezon sonunda da ipi göğüslemek istiyor.