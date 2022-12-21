Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ve Adana Demirspor ile prensip anlaşmasına vardığı milli stoper Samet Akaydın'da önemli bir ayrıntı dikkat çekiyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Samet Akaydin'a dev ücret! En çok kazananlardan olacak
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Samet Akaydin'da mutlu sona çok yakın. Hatta sarı lacivertlilerin, Jorge Jesus'un da ısrarla istediği stopere ödeyeceği yıllık ücret de belli oldu. Başarılı defans, Kanarya'da İrfan Can Kahveci ile birlikte en çok kazanan yerli futbolcu olacak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ve Adana Demirspor ile prensip anlaşmasına vardığı milli stoper Samet Akaydın'da önemli bir ayrıntı dikkat çekiyor.
Fenerbahçe'den yılda 20 milyon TL alacağı iddia edilen Samet Akaydın, bu paraya imza atması durumunda İrfan Can Kahveci ile birlikte en çok para kazanan yerli oyuncu olacak.
Geçtiğimiz sezon başlayan çıkışını bu sezon da sürdüren Samet Akaydın gösterdiği performansla Milli Takım'a kadar yükselme başarısı gösterdi.