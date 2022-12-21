TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Samet Akaydin'a dev ücret! En çok kazananlardan olacak

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Samet Akaydin'da mutlu sona çok yakın. Hatta sarı lacivertlilerin, Jorge Jesus'un da ısrarla istediği stopere ödeyeceği yıllık ücret de belli oldu. Başarılı defans, Kanarya'da İrfan Can Kahveci ile birlikte en çok kazanan yerli futbolcu olacak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.12.2022- 06:40