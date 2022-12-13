Fenerbahçe'den Ju-Sung Kim hamlesi! İlk görüşme yapıldı

Yaz transfer döneminde kadrosunda büyük bir yenilemeye giden Fenerbahçe, devre arasında da takviyelerini sürdürerek şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Stoper transferi yapmak istediği bilinen sarı-lacivertlilerin, Güney Kore ekibi FC Seoul'de forma giyen Ju-Sung Kim'i listesine aldığı ve oyuncu için ilk görüşmenin yapıldığı belirtildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.12.2022- 16:25