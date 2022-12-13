Süper Lig'de yeni sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı.
Fenerbahçe'den Ju-Sung Kim hamlesi! İlk görüşme yapıldı
Yaz transfer döneminde kadrosunda büyük bir yenilemeye giden Fenerbahçe, devre arasında da takviyelerini sürdürerek şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Stoper transferi yapmak istediği bilinen sarı-lacivertlilerin, Güney Kore ekibi FC Seoul'de forma giyen Ju-Sung Kim'i listesine aldığı ve oyuncu için ilk görüşmenin yapıldığı belirtildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, özlem duyduğu şampiyonluğa kavuşarak taraftarına bayram yaşatmak istiyor.
Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe bir yandan şampiyonluğa odaklanırken bir yandan da gelecek sezonların planlamasını yapıyor.