Sene başında takımın başına teknik direktör Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe, tüm kulvarlarda başarılı bir performans gösteriyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İtalyan basını duyurdu! F.Bahçe'den Luis Muriel'e dev bütçe
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta itibarıyla liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, Dünya Kupası arasında transfer çalışmalarını sürdürüyor. UEFA Avrupa Ligi'nde de son 16'ya kalan sarı-lacivertliler, 3 kulvarda yoluna devam ediyor. Vallecano maçında sakatlanan Joao Pedro'nun sözleşmesini ikinci yarı dondurma kararı alan Kanarya, bu mevki için Atalanta'da forma giyen Luis Muriel'i gündemine almıştı. İtalyan basını flaş bir iddiada bulunarak Kolombiyalı forvet için dev bütçe ayrıldığını yazdı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'de en yakın rakibi Galatasaray'a 2 puan fark atarak liderlik koltuğuna oturdu.
Kanarya UEFA Avrupa Ligi'nde ise Rennes, AEK Larnaca ve Dinamo Kiev'in olduğu gruptan lider çıkarak direkt son 16 turundan devam etmeye hak kazandı.