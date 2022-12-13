15 MİLYON EURO...

"F.Bahçe Luis Muriel için ne kadar ödeyecek?" ara başlığıyla detayların yer aldığı haberde, sarı-lacivertlilerin yaklaşık 15 milyon Euro'luk bir teklif hazırladığı ve kış transfer döneminde bu takviyeyi yapmak istediği belirtildi.