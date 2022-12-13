Fenerbahçe'de gündem transferden, Jorge Jesus'a döndü...
Fenerbahçe'de gündem Jorge Jesus! Brezilya Milli Takımı...
Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertli takımla sezon başında 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus, şu ana kadar gösterdiği performansla taraftarların gönlünde taht kurdu. Tecrübeli teknik adamın adı, Tite ayrılığı sonrası Brezilya Milli Takımı ile anılıyor. Bu gelişme Fenerbahçe taraftarlarını oldukça telaşlandırdı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre; Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues'in istifa eden Tite'nin yerine adı geçen Jesus'un temsilcileriyle görüştüğü haberleri sarı-lacivertli taraftarları telaşlandırdı.
Sosyal medyada ve taraftar sitelerinde başkan Ali Koç'a çağrıda bulunan 12. Adam, Portekizli çalıştırıcının sözleşmesinin bir an önce uzatılmasını istedi.