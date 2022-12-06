Joao Pedro'nun sakatlanmasının ardından Fenerbahçe'de transfer gündemine gelen isimlerden biri de Vincent Aboubakar oldu.
Vincent Aboubakar'dan transfer açıklaması! Fenerbahçe...
Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Vincent Aboubakar, transferin gözdesi haline geldi. Adı Fenerbahçe ile anılan Kamerunlu yıldız, transferine dair açıklamalarda bulundu. Eski kulübü Porto'ya yaptığı ziyarette konuşan golcü oyuncu, flaş itiraflar yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Dünya Kupası'nda başarılı bir performans sergileyen ve Kamerun halkının gönlünde taht kuran golcü oyuncu Aboubakar, sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.