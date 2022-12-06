"ABOUBAKAR'IN FORMASI ÇOK ŞEY İFADE EDİYOR"



Aboubakar'dan aldığı hediyenin ardından Jorge Nuno Pinto da Costa, "Bu hediye çok şey ifade ediyor. Aboubakar çok parladığı bir Dünya Kupası'nda giydiği formalardan birini getirmek için zaman ayırdı. Brezilya maçında galibiyet golünü attı. Porto'ya kazandırdığı galibiyetlerin yanı sıra futbol dışında da dostluğumuz hem sürdü. Onun coşkusuna ve futboluna her zaman hayran kaldım. Onun da bana çok saygı duyduğunu biliyorum. Birkaç yıl sonra bana bu formayı vermek için gelmesi paha biçilemez. Koleksiyonumda birçok Aboubakar forması var. Monaco'ya karşı bir Avrupa maçında 2 gol attığı ve sonunda bana verdiği forma da dahil, birçok forması bulunuyor" diye konuştu.