Yakın zaman önce Fenerbahçe'nin forvet listesine Szymon Wlodarczyk girmişti.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus yeni Lewandowski'nin raporlarını okudu! Polonyalı golcü geliyor
Dünya Kupası arasına lider giren Fenerbahçe, idmanlarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler çalışmalarına transferde de devam ediyor. Forvet hattını kuvvetlendirmek isteyen Fenerbahçe'de scout ekibi Jesus'a yeni Lewandowski'nin raporunu sundu. Tecrübeli hoca ise genç Polonyalı için onayı verdi. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Yeni Lewandowski olarak adlandırılan genç isim için izleme raporları teknik direktör Jorge Jesus'a ulaştı.
Fotomaç'ın haberine göre Gornik Zabrze'de forma giyen 19 yaşındaki Polonyalı futbolcunun özelliklerinin sıralandığı raporda transfer edilmesinin doğru bir hamle olacağı vurgusu yapıldı.