FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya Sambacı stoper! Listede Willyan Rocha var

Fenerbahçe devre arasında bir stoper transferi yapmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertlilerin ilgilendiği isimlere bir yenisi daha eklendi. Yerli yabancı birçok futbolcuyu listesinde bulunduran Kanarya'nın gündemine gelen son isim ise Willyan Rocha oldu.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.12.2022- 13:03