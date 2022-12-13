Fenerbahçe altyapısından çıkan ve Türk futbolunun en büyük yıldız adayları arasında gösterilen Ömer Faruk Beyaz'a dair yeni gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERLERİ - Stuttgart forması giyen Ömer Faruk Beyaz Türkiye'ye mi dönüyor?
Genç futbolcu Ömer Faruk Beyaz'ın Fenerbahçe'den ayrılışı büyük ses getirmişti. 19 yaşındaki oyuncu Stuttgart'a transfer olmuştu. Burada formasından uzak kalan oyuncunun yeniden Türkiye'ye dönmesi gündeme geldi. İşte detaylar...
Genç oyuncu bilindiği üzere, sarı lacivertlilerden ayrılmasının ardından Stuttgart'a transfer olmuştu.
Ömer Faruk, Stuttgart'ın ardından Magdeburg'a kiralanmıştı.