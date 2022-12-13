FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Samet Akaydın açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın'ın adı birçok kulüple anılıyor. Ara transfer döneminde kadrosuna katmak üzere Fenerbahçe ve Galatasaray başta olmak üzere birçok kulübün girişimlerini hızlandırdığı bilinirken, başkan Murat Sancak açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 13.12.2022- 09:40