Fenerbahçe ve Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Samet Akaydın açıklaması!
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın'ın adı birçok kulüple anılıyor. Ara transfer döneminde kadrosuna katmak üzere Fenerbahçe ve Galatasaray başta olmak üzere birçok kulübün girişimlerini hızlandırdığı bilinirken, başkan Murat Sancak açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
Her iki kulüp de devre arasında stoper bölgesine takviye yapmayı planlıyor.
Kanarya'nın listesindeki futbolculardan birisi de Samet Akaydın.