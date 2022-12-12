Fenerbahçe'de sakatlık depremi! Ne zaman dönecekler?

2022 Dünya Kupası'ndan dolayı liglere ara verilirken, Fenerbahçe de bu süreçta Antalya'da kampa girdi. Gerek turnuvaya yolladığı oyuncular gerekse sakatlıktan dolayı İstanbul'a bıraktığı futbolculardan dolayı kampı eksik geçiren sarı-lacivertliler, buna karşın hazırlık maçlarında iyi performans gösterdi. Peki; Kanarya'da sakatlıkları bulunan oyuncularda son durum ne? Ne zaman takıma dönecekler? İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.12.2022- 09:59