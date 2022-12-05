Transferde öncelikle çok kaliteli bir stoper arayan Fenerbahçe, Napoli'den Juan Jesus'u da adaylar arasına ekledi.
FENERBAHÇE HABERLERİ | Fenerbahçe'nin gözü İtalya'da! Brezilyalı stopere kanca
Katar'daki Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı idmanlarla geçiren Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor. Savunma hattını güçlendirmek isteyen Kanarya'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak Napoli'nin Brezilyalı stoperi Juan Jesus ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Fotomaç'ın haberine göre teknik direktör Jorge Jesus'un istegi üzerine listeye dahil edilen 31 yasındaki Juan Jesus için önümüzdeki günlerde Napoli ile temasa geçilecek.
İtalyan kulübüyle sezon sonunda sözlesmesi bitecek olan Brezilyalı yıldızın adı G.Saray'la da anılıyor.