2022 Dünya Kupası'na çeyrek finalde Hırvatistan'a penaltı atışları sonucunda elenen Brezilya'da Teknik Direktör Tite görevinden istifa etmişti.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus depremi! Brezilya'dan çarpıcı iddia
2022 Dünya Kupası'na veda eden Brezilya'da teknik direktör Tite görevinden istifa etmişti. Takımın başına kimin getireceği merak edilirken gözler Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'a çevrildi. Brezilya basını ise çarpıcı iddiayı okuyucularıyla paylaştı. İşte detaylar...
Takımın başına kimin getireleceği ise merak konusu.
Bu istifa sonrasında Brezilya'nın yeni teknik adamının Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus olacağına dair haberler gündeme geldi.