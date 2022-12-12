Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında Fenerbahçe'de çalışmalar tam gaz sürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya deneyimli stoperin peşinde! Transfer Jorge Jesus'un onayında
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertli ekibin devre arasında bir stoper transferi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kanarya'nın gündemindeki isim ise ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Sarı lacivertli ekip, teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde hasret kaldığı şampiyonluk ipini bu sezon göğüslemenin peşinde.
Öte yandan Kanarya'da bir yandan takıma yapılacak olan takviyeler de gündemde.