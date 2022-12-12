Başkan Erdoğan'dan üniversite kredi ve burs müjdesi! Üniversite kredi ve burslarına zam yapıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Yıllık enflasyonun birkaç ay içinde yüzde 40'lara ineceğini söyleyen Erdoğan, "Herkes hesabını 2023'te yüzde 20'ler seviyesinde enflasyona göre yapsın" dedi. Başarılı öğrencilere teşvik verileceğini de açıklayan Erdoğan, "Üniversite öğrencilerinin kredi burs miktarını 850 TL'den 1250 TL'ye çıkarıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıllık enflasyonun birkaç ay içinde yüzde 40'lara ineceğini söylerken, üniversite öğrencilerine verilen kredi ve burslarla ilgili bir de müjde verdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerinin kredi ve burs miktarlarının lisansta 1250, yüksek lisansta 2500, doktorada 3750 liraya yükseltildiğini açıkladı.