FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus istedi Jose Mourinho alıyor! Transferde rakip oldular

2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, Joao Pedro'nun yokluğunda forvet bölgesine takviye istedi. Portekizli çalıştırıcının raporu doğrultusunda hareket eden yönetim; Vincent Aboubakar, Peter Olayinka ve Antoine Semenyo'yla ilgileniyordu. Kanarya'nın istediği bir başka isimde ise Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho rakip oldu. İşte o futbolcu ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.12.2022- 11:00