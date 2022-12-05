Dünya Kupası sonrası için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Joel Waterman sürprizi! Teklif ortaya çıktı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ocak ayında stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Adı Kaan Ayhan, Samet Akaydın, Nino ve Timo Hübers gibi isimlerle anılan sarı-lacivertlilerin, MLS ekibi Montreal'de forma giyen Kanadalı stoper Joel Waterman'ı gündemine aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirme isteyen sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları hızlandı.
Fenerbahçe, ilk olarak bu sezon sakatlıklardan dolayı oldukça problem yaşadığı stoper bölgesine takviye yapmak istiyor.