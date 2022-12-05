Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyunculardan birisi olan Enner Valencia'da mutlu son!
FENERBAHÇE HABERLERİ - Valencia'da işlem tamam! İşte yeni sözleşme detayları
Fenerbahçe'de uzun süredir sözleşmesinin yenilenip yenilenmeyeceği belli olmayan Enner Valencia'da mutlu son. Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile zirvesini yaşayan yıldız golcüyü birçok Avrupa takımı, kadrosuna katmak için koolarını sıvamıştı. Ancak tecrübeli isim çubuklu formayı giymek için astronomik teklifleri reddetti. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Takvim'in haberine göre Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finallerinde gösterdiği performansın ardından birçok Körfez ülkesinden teklifler alan Ekvadorlu golcü Sarı-Lacivertli kulüp ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.
Valencia, önceki sözleşmesinde olduğu gibi Fenerbahçe'den yine 1.5 milyon Euro garanti ücret alacak.