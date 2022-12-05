Fenerbahçe'de oynamaktan son derece mutlu olan Alioski'nin Fenerbahçe'de devam etme fikrine sıcak baktığı da gelen haberler arasında. Alioski'nin takımda kalmasını teknik direktör Jorge Jesus'un da istediği bu konuda bir sıkıntı olmadığı ifade edildi. Alioski, 63 kez giydiği Kuzey Makedonya forması ile 12 gole imza attı.