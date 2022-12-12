Dünya Kupası'nda verilen arada antrenmanlarını sürdüren Fenerbahçe, transfer harekatına da başladı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - F.Bahçe'den stoper takviyesi! O isme geri döndü
Samet Akaydın transferinde Galatasaray ile yarışa giren Fenerbahçe, işini sağlam kazığa bağlamak istiyor. Sarı-lacivertli ekip bu doğrultuda listesine başka isimleri de almış durumda. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Kanarya, Luan Peres'in sakatlığının bir süre daha devem etmesinden ötürü sabunma hattına takviye yapmayı düşünüyor.
Sarı-lacivertliler Samet Akaydın transferinde sona geldi.