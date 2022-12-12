Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Joao Pedro'nun sakatlığı sonrasında kadrosuna bir golcü takviyesi yapacağı gündemdeki sıcaklığını koruyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya Antoine Semenyo'dan kötü haber! Kulübü kararını verdi
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Devre arasında sarı lacivertli kulübün birkaç noktaya transfer yapması bekleniyor. O mevkilerden birisi de forvet bölgesi. Özellikle Joao Pedro'nun sakatlığı sonrası yönetim, Antoine Semeyo'yu gündemine almıştı. Genç oyuncu cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Sarı-lacivertlilerin gündemine gelen isimlerden biri olan Bristol City'nin golcüsü Antoine Semenyo ile ilgili dikkati çeken gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'nin Vincent Aboubakar ile birlikte alternatif isimlerden biri olarak listede tuttuğu Antoine Semenyo için Crystal Palace, Aston Villa, Bournemouth, Everton ve Watford kulüpleri devreye girmişti.