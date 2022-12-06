FENERBAHÇE HABERLERİ - Babası doğruladı! Ferdi Kadıoğlu gidiyor mu?

Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana performansı ile göz kamaştıran Ferdi Kadıoğlu için ilk günden bu yana transfer haberleri yapılıyor. Yıldız oyuncu için birinci ağızdan transfer haberi doğrulandı. 23 yaşındaki oyuncunun geleceği merak edilirken, babası Feyzullah Kadıoğlu transfer tekliflerini doğruladı. İşte babasının sözleri ve haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.12.2022- 06:40