Spor Toto Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de her şey yolunda gidiyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Babası doğruladı! Ferdi Kadıoğlu gidiyor mu?
Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana performansı ile göz kamaştıran Ferdi Kadıoğlu için ilk günden bu yana transfer haberleri yapılıyor. Yıldız oyuncu için birinci ağızdan transfer haberi doğrulandı. 23 yaşındaki oyuncunun geleceği merak edilirken, babası Feyzullah Kadıoğlu transfer tekliflerini doğruladı. İşte babasının sözleri ve haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Ligde lider durumda olan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde de son 16'ya kalmayı başarmıştı.
Bu süreçte teknik direktör Jorge Jesus'un vazgeçilmezleri arasında yer alan oyunculardan biri de Ferdi Kadıoğlu oldu.