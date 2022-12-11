İspanyol ekibi Rayo Vallecano maçında bel ağrıları nükseden, ardından tedavisine başlanan kaptan Altay Bayındır için teknik ekip alarm verdi.
Fenerbahçe'de Altay Bayındır alarmı! Trabzonspor maçında...
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Altay Bayındır için Trabzonspor maçı öncesi alarm verdi. 24 yaşındaki oyuncu Antalya kampında oynanan hazırlık maçlarında belindeki ağrı nedeniyle görev almadı. İşte son detaylar... | FB SPOR HABERLERİ
İspanyol ekibi Rayo Vallecano maçında bel ağrıları nükseden, ardından tedavisine başlanan kaptan Altay Bayındır için teknik ekip alarm verdi.
Sezon başından bu yana Avrupa Ligi ve Süper Lig maçlarının sadece ikisinde forma giyemeyen milli kaleci, tedavisi için İstanbul'da bırakılmış, 5 günlük Antalya Kampı'na götürülmemişti.
Fanatik'in haberine göre teknik direktör Jorge Jesus ise yaklaşan Trabzonspor maçını da düşünerek, sağlık ekibinin verdiği özel program dahilinde çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır hakkında düzenli raporlar alıyor.