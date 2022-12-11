Fenerbahçe, Dünya Kupası sebebiyle verilen arada yaptığı hazırlık maçlarından galip ayrıldı.
Fenerbahçe Dünya Kupası arasında da fırtına gibi esti! Jorge Jesus’un gözüne giren yıldız…
Fenerbahçe, Dünya Kupası sebebiyle verilen arada yaptığı hazırlık maçlarından 4'ünden de galip ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'in geri kalan bölümüne hazır bir görüntü ortaya koydu. Kanarya'da teknik patron Jorge Jesus'un da gözüne giren isimler belli oldu. İşte detaylar…
Süper Lig ekipleri yaptığı idmanlar ve hazırlık maçlarıyla Dünya Kupası arasını iyi değerlendirdi.
Fenerbahçe, 4 hazırlık maçından da galip ayrılarak ligin geri kalan bölümüne hazır bir görüntü ortaya koydu.