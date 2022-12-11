Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Brezilya ile Hırvatistan çeyrek finalde karşılaştı. Mücadeleyi penaltı atışlarında kazanan Hırvatlar yarı finale yükseldi. Brezilya ise turnuvaya veda ederken teknik direktör Tite, görevini bıraktı. Sambacılar'ın futbol efsanesi Ronaldo Nazario ise Tite sonrası teknik direktör adayları için önemi açıklamalarda bulundu.

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Brezilya ile Hırvatistan çeyrek finalde karşılaştı. Mücadeleyi penaltı atışlarında kazanan Hırvatlar yarı finale yükseldi. Brezilya ise turnuvaya veda ederken teknik direktör Tite, görevini bıraktı. Sambacılar'ın futbol efsanesi Ronaldo Nazario ise Tite sonrası teknik direktör adayları için önemi açıklamalarda bulundu.

GUARDIOLA'YA İLGİ VARDI AMA...

Ronaldo yaptığı açıklamada Guardiola ile görüşüldüğünü belirtti. Ronaldo, "Evet, Guardiola'ya bir ilgi vardı. Ekibiyle görüşüldü. Pep ise Manchester City ile sözleşme yenilemeyi tercih etti." dedi.

JESUS İSMİ SORULDU!

Brezilya efsanesine Jorge Jesus, Cesar Sampaoli, Dorival Junior, Mano Menezes, Rogerio Ceni, Abel Ferreira gibi isimler soruldu.

Ronaldo bu soruya "Tüm bu isimlere çok saygı duyuyorum. Hepsi uluslararası isimler. Ancak, benim adayım Fernando Diniz. Çok iyi futbol oynatan, şov izleten bir teknik direktör. Bence Diniz harika bir teknik direktör. Ben de herkes gibi yeni teknik direktörü merak ediyorum. Çok önemli bir karar olacak. Felsefesi olan birinin gelmesi çok önemli. Bence çok büyük bir ismi getirecekler." şeklinde cevap verdi.