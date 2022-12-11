Amedspor Fenerbahçe maçı canlı izle
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, ligde 8. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler’e konuk oluyor. Fenerbahçe Amedspor maçını haberimizden izleyebilirsiniz.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 11.12.2022- 13:20 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022- 13:20
Mücadele FB TV'den canlı yayınlanıyor.
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı ligde ilk 7 haftada 6 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı ve haftaya 3. basamakta girdi.
Rakip filelere 27 gol atan Ekibimiz, kalesindeyse 5 gol gördü.
Rakip Amed Sportif Faaliyetler ise 7 puanla 5. sırada yer alıyor.