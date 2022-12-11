Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada gerçekleştirdiği Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden US Salernitana ile karşı karşıya geldi.
Emre Bol Fenerbahçe-Salernitana maçını değerlendirdi! "İzlemeye doyamıyor insan..."
Fenerbahçe haberi: Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada sarı-lacivertli ekip Antalya kampında İtalya Serie A ekibi Salernitana'yı 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı Fotomaç Gazetesi yazarı Emre Bol, karşılaşmayı çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı...
Sarı-lacivertli takım, rakibini 3-0 yenerek oynadığı 4 hazırlık maçından da galip ayrılmayı başardı.
Fenerbahçe'ye, İtalyan ekibi karşısında galibiyeti getiren golleri İrfan Can Kahveci, Joshua King ve Michy Batshuayi (p) kaydetti.