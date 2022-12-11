2022 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya, penaltılarda Hırvatistan'a mağlup olarak turnuvaya çeyrek finalde veda etti.
Brezilya basınından flaş iddia! "Jorge Jesus Brezilya Milli Takımı için Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünüyor"
Sezon başında Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus, şu ana kadar gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların gönlünde taht kurdu ancak tecrübeli teknik adamın geleceğiyle ilgili olarak Brezilya basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Başarılı teknik adamın Fenerbahçe'deki görevini bırakarak, Sambacılar'ın başına geçebileceği ifade edildi. İşte gündem yaratan o gelişmenin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Sambacılar'da teknik patron Tite, yaptığı açıklamada görevinden ayrıldığını duyurdu.
61 yaşındaki çalıştırıcı, "1.5 yıl önce söylediğim gibi görevimi bırakıyorum. Ben sözünü ikiletecek biri değilim. Bunu dram haline getirmeye gerek yok." dedi.