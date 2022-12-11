Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe yönetiminden Selahattin Baki, Jorge Jesus'la ilgili olarak, "Hocamız burada oldukça mutlu. Bize söylediği de o. Elbette kimse yöneticisine gelip kolay kolay mutsuzum demez ancak vücut lisanı, taraftarlarla ve futbolcularla ilişkisine bakınca bu durum açık bir şekilde ortada.