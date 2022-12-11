Kadın Futbol Süper Ligi 8. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler'e konuk olan Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Teknik Direktör Özkan Beceren yönetimindeki sarı-lacivertliler maça; Ezgi, Nazlıcan, Kristen, Nina, Sevinç, Zeynep K, Fatma, Meryem, Busem, Coleman ve Marcano on biri ile başladı.



Maçta girdiği pozisyonları gole çevirmeyen ve iki topu direkten dönen Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımım, 89. dakikada kalesinde gördüğü gole engel olamadı ve maçtan 1-0 mağlup ayrıldı.



Fenerbahçe, haftaya Trabzonspor'u konuk edecek. 1 7 Aralık Cumartesi günü Beylerbeyi 75. Yıl Stadı'nda oynanacak mücadele saat 12:00'de başlayacak.