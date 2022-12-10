TRANSFER HABERİ: Dünya Kupası'nda yıldızı parladı! Fenerbahçe Dominik Livakovic'i radarına aldı

Fenerbahçe transfer haberi: Jorge Jesus yönetiminde Dünya Kupası'na verilen arada hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertli ekip için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Brezilya basını, Kanarya'nın Dünya Kupası'ndaki performansı ile dikkat çeken Hırvat kaleci Dominik Livakovic'i transfer listesine aldığını ifade etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.12.2022- 11:49