Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arası nedeniyle Fenerbahçe hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.
TRANSFER HABERİ: Dünya Kupası'nda yıldızı parladı! Fenerbahçe Dominik Livakovic'i radarına aldı
Fenerbahçe transfer haberi: Jorge Jesus yönetiminde Dünya Kupası'na verilen arada hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertli ekip için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Brezilya basını, Kanarya'nın Dünya Kupası'ndaki performansı ile dikkat çeken Hırvat kaleci Dominik Livakovic'i transfer listesine aldığını ifade etti. İşte detaylar...
İkinci etap kamp çalışmalarını Antalya'da geçiren Fenerbahçe hazırlık maçında Alanyaspor'u 4-2 mağlup etti.
Portekizli teknik adam Jorge Jesus, 3 kulvarda mücadele edecek olması sebebiyle yönetimden transfer istedi.