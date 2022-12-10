Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'nin parlayan yıldızlarından olan Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerini peşine taktı.
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu gerçeği ortaya çıktı! Milan ve transfer...
Fenerbahçe transfer haberi: Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli ekipte bu sezon Ferdi Kadıoğlu, gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine taktı. Milli yıldızın transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan basını konuyla ilgili gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu geçtiğimiz günlerde İtalyan basınına açıklamalarda bulunmuştu.