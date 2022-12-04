Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada idmanlarına devam eden Fenerbahçe, hazırlık karşılaşmasda Villarreal ile mücadele etti.
FENERBAHÇE HABERLERİ - F.Bahçe yeni Lewandowski'yi buldu! Joao Pedro'nun yerine geliyor
Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında Joao Pedro'yu kaybeden Fenerbahçe, transfer çalışmalarına başladı. Hücum hattına takviye düşünmeyen sarı-lacivertliler, Pedro'nun sakatlığı ile transfere harekatına geri döndü. Kanarya hücum hattına Robert Lewandowski'nin varisini alacak. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertliler maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Kanarya 6 Aralık'ta Antalya'da kampa girecek