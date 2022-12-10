Dünya Kupası arasına lider giren Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Transfer an meselesi! Kanarya'ya Aboubakar müjdesi
Devre arasında stoper transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun yaşadığı sakatlık sonrası planlar değişti. Sarı lacivertliler forvet hattına bir takviye yapmak istiyor. Kanarya'nın gündemindeki Vincent Aboubakar cephesinde ise flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Önceliği stoper hattına veren sarı-lacivertliler, ilk transferini bitirmeye hazırlanıyor.
Kanarya, Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın ile anlaşma sağladı.