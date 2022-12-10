F.Bahçe rotasını Brezilya'ya çevirdi! İşte Jesus'un son gözdesi
İlk temas kuruldu! F.Bahçe'den golcü hamlesi
10 Aralık 2022 Döviz Kuru!
💲1 DOLAR NE KADAR?
Aspor Keşfet
Son Dakika
Samet Akaydın'dan Jesus sözleri! "Adaleti..." Samet Akaydın'dan Jesus sözleri! "Adaleti..." 00:30
Kerem'e zam üstüne zam! 21 kat yükseldi Kerem'e zam üstüne zam! 21 kat yükseldi 00:22
Cimbom aradığı ismi Roma'da buldu! Cimbom aradığı ismi Roma'da buldu! 23:36
Arda Güler'de anlaşma tamam! Arda Güler'de anlaşma tamam! 23:15
Kartal'da flaş karar! "Teklif gelmesi halinde..." Kartal'da flaş karar! "Teklif gelmesi halinde..." 23:14
Arda Güler'de anlaşma tamam! Arda Güler'de anlaşma tamam! 23:00
Daha Eski
G.Saray'ın işi zora girdi! Dembele'de dişli rakip G.Saray'ın işi zora girdi! Dembele'de dişli rakip 22:58
Umut'tan flaş Fenerbahçe sözleri! Umut'tan flaş Fenerbahçe sözleri! 22:57
Transfer an meselesi! Kanarya'ya Aboubakar müjdesi Transfer an meselesi! Kanarya'ya Aboubakar müjdesi 22:32
Sancak açıkladı! F.Bahçe'den teklif geldi mi? Sancak açıkladı! F.Bahçe'den teklif geldi mi? 22:13
F.Bahçe rotasını Brezilya'ya çevirdi! İşte Jesus'un son gözdesi F.Bahçe rotasını Brezilya'ya çevirdi! İşte Jesus'un son gözdesi 22:09
İlk temas kuruldu! F.Bahçe'den golcü hamlesi İlk temas kuruldu! F.Bahçe'den golcü hamlesi 21:51
SON DAKİKA