FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Transfer an meselesi! Kanarya'ya Aboubakar müjdesi

Devre arasında stoper transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun yaşadığı sakatlık sonrası planlar değişti. Sarı lacivertliler forvet hattına bir takviye yapmak istiyor. Kanarya'nın gündemindeki Vincent Aboubakar cephesinde ise flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.12.2022- 06:40