Ocak transfer döneminde stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, çözümü Süper Lig'den buldu.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Samet Akaydin: Jorge Jesus bana da forma verir!
Fenerbahçe'de gözler stoper transferinde. Sarı lacivertlilerin anlaşma sağladığı ve yakın zamanda imza atması beklenen Samet Akaydın açıklamalarda bulundu. Deneyimli stoper, Fenerbahçe'yi seçme nedenini açıkladı. İşte o sözler...
Sarı-lacivertliler, Samet Akaydın için bir süredir görüsme halinde oldukları Adana Demirspor'la anlasmaya vardı.
Fenerbahçe, bu transfer için Akdeniz temsilcisine 3.5 milyon Euro civarında bonservis bedeli ödeyecek.