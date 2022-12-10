Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın gündemindeydi! Murat Sancak'tan Samet Akaydın açıklaması
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertller devre arasında stoper bölgesine takviye yapmayı planlıyor. Kanarya'nın listesindeki futbolculardan birisi de Samer Akaydın. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, deneyimli futbolcu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
Sarı lacivertller devre arasında stoper bölgesine takviye yapmayı planlıyor.
Kanarya'nın listesindeki futbolculardan birisi de Samer Akaydın.