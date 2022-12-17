Ligin geri kalanı için hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Fenerbahçe'de, İrfan Can Kahveci basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Jorge Jesus hakkında konuşan 27 yaşındaki oyuncu, "İnşallah uzun yıllar burada kalır. Gelişimimizde büyük rolü var." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Ligin geri kalanı için hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Fenerbahçe'de, İrfan Can Kahveci basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kahveci'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Hocamız Jorge Jesus inşallah uzun yıllar burada kalır. Bireysel olarak gelişimimizin sırrı bu. Büyük rolü var. Oyun bilgisi olarak kendimi iyi durumda görüyorum. Hangi rol olursa olsun oynayabileceğimi düşünüyorum.

Trabzonspor maçıyla ilgili: İyi hazırlandık. Hazırlık maçlarını lig maçı gibi oynadık. Hocamız bizi iyi hazırladı. Biraz yorulduk. İnşallah ara girmeden önceki gibi devam ederiz.

Dünya Kupası'nı çok iyi buldum. Ligler devam ederken olması nedeniyle tempo olarak daha öncekilere göre iyi gördüm. Messi-Ronaldo tartışması var. Ben ikisine de saygı duyuyorum. Mert çok iddia ediyor Ronaldo en iyisi diye. Tabii ki büyük üstünlük Messi'de... Yetenek olarak Messi'yi önde görüyorum. O yüzden inşallah kupayı kaldırır.