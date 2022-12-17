Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe'ye Joao Pedro müjdesi! Dönüş tarihi belli oldu
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Önümüzdeki hafta Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı maçların hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Sarı-lacivertlilerde Luan Peres, Enner Valencia ve Nazım Sangare sakatlıklarını atlatırken, Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında ayak bileği ve dizinden ciddi şekilde sakatlanan Joao Pedro'dan sevindiren haber geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.
Salonda yapılan çalışmalarla başlayan antrenman saha çalışmaları ile sürdü.