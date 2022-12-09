Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
Transferde Rayyan Baniya kapışması! Fenerbahçe, Galatasaray ve İtalyanlar...
Spor Toto Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde gaza bastı. Ezeli rakiplerin sürpriz bir transfer için karşıya karşıya geldiği öğrenildi. İki kulübün, Karagümrük forması giyen Rayyan Baniya için devreye girdiği belirtildi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu transferdeki rakipleri de bir hayli fazla. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Dünya Kupası arasında hazırlıklarına son sürat devam eden iki kulüp, transferde de gaza bastı.
Ezeli rakipler ocak ayında önemli hamleler gerçekleştirme hedefinde.