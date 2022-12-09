Transferde Rayyan Baniya kapışması! Fenerbahçe, Galatasaray ve İtalyanlar...

Spor Toto Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde gaza bastı. Ezeli rakiplerin sürpriz bir transfer için karşıya karşıya geldiği öğrenildi. İki kulübün, Karagümrük forması giyen Rayyan Baniya için devreye girdiği belirtildi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu transferdeki rakipleri de bir hayli fazla. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.12.2022- 15:42 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022- 15:52