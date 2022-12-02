Fenerbahçe'de Enner Valencia ne zaman dönecek?
Fenerbahçe'nin Ekvador'lu yıldızı Enner Valencia, ülkesinin Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından sarı-lacivertli takımın kampına 5 Aralık pazartesi günü katılacağı öğrenildi. | FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 02.12.2022- 09:14
Ancak başarılı performansı, Ekvador'un son 16'ya kalmasına yetmedi. Valencia, ülkesinin elenmesinin ardından tatile çıktı.
Fanatik'in haberine göre 33 yaşındaki oyuncunun kısa bir izin yaparak 5 Aralık Pazartesi günü takıma döneceği öğrenildi.
Valencia, hemen sağlık kontrolünden geçirilecek. Eğer herhangi bir sıkıntı tespit edilmezse, yıldız futbolcu Antalya kampı kafilesine dahil edilecek.