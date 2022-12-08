THY EuroLeague'de heyecan sürüyor. Bu sezon Avrupa'da fırtına gibi esen Fenerbahçe Beko, deplasmanda ALBA Berlin ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler adeta rakibini sahadan süpürdü ve maçı 104-75 kazandı.

THY EuroLeague'de heyecan sürüyor. Bu sezon Avrupa'da fırtına gibi esen Fenerbahçe Beko, deplasmanda ALBA Berlin ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler adeta rakibini sahadan süpürdü ve maçı 104-75 kazandı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko, bu sezon EuroLeague'de çıktığı 12. maçta 10. galibiyetini aldı ve zirvedeki yerini sürdürdü.

SKOR DAĞILIMI

1. PERİYOT: ALBA Berlin 18-24 F.Bahçe Beko

2. PERİYOT: ALBA Berlin 35-54 F.Bahçe Beko

3. PERİYOT: ALBA Berlin 52-84 F.Bahçe Beko

MAÇ SONUCU: ALBA Berlin 75-104 F.Bahçe Beko