Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Peter Olayinka ve Antoine Semenyo...

Fenerbahçe'de kış transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Sarı lacivertlilerde hedef golcü takviyesi. Bu doğrultuda birçok isimle temasta olan Kanarya'nın gündemine 2 isim daha geldi. Yönetim, Peter Olayinka ve Antoine Semenyo için harekete geçti. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.12.2022- 10:06