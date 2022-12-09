Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Peter Olayinka ve Antoine Semenyo...
Fenerbahçe'de kış transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Sarı lacivertlilerde hedef golcü takviyesi. Bu doğrultuda birçok isimle temasta olan Kanarya'nın gündemine 2 isim daha geldi. Yönetim, Peter Olayinka ve Antoine Semenyo için harekete geçti. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertlilerde, Jesus'un raporu doğrultusunda transfer çalışmaları sürüyor.
Ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmeye odaklanan Fenerbahçe'nin 1 numaralı hedefi Vincent Aboubakar.