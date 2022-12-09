Dünya Kupası arasında sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'de yüzleri Serdar Dursun'un performansı güldürdü.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Takımdan ayrılması gündemdeydi! Serdar Dursun küllerinden doğdu
Fenerbahçe'de sezon başında yapılan forvet transferlerinin ardından arka planda kalan Serdar Dursun, uzun süre formasından uzak kaldı. Deneyimli golcü 2022 Dünya Kupası arasında oynanan hazırlık maçlarında teknik direktör Jorge Jesus'un gözüne girmeyi başardı. İşte detaylar...
Sezon başında ayrılığı gündeme gelen ve adı Avrupa listesine yazılmayan 31 yaşındaki forvet, "Benim tek odağım Fenerbahçe. Forma için savaşmaya devam edeceğim" demişti.
Sarı-lacivertli takımın oynadığı 3 hazırlık maçında golleri ve asistleriyle 'Ben buradayım' mesajını verdi.