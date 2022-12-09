FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Adamo Nagalo cephesinde flaş gelişme! İşte Kanarya'dan istenen rakam...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler devre arasında kadrosuna yapacağı stoper transferine yoğunlaştı. Listedeki isimlerden birisi de Adamo Nagalo. 20 yaşındaki futbolcu için istenen rakam ise dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.12.2022- 06:40