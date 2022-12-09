Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, gündem olmaya devam ediyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'de anlaşma tamam! İşte ödenecek rakam
Fenerbahçe, genç yıldızı Arda Güler'in sonraki satıştan yüzde 20'lik pay hakkı için Gençlerbirliği ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertlilerin Arda için Başkent ekibine ödeyeceği rakam ortaya çıkarken, Fenerbahçe'den birkaç futbolcu Başkent ekibinin yolunu tutacak. İşte detaylar... (FB spor haberi)
17 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezondan bu yana gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.
A Milli Takım'a kadar yükselen genç yetenek, Avrupa devlerinin de dikkatini çekti.