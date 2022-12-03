Fenerbahçe ile Villarreal, Dünya Kupası arasında hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabakada 20 bin taraftarın yer alması bekleniyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Villarreal maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta?

İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal, Dünya Kupası karşılaşmaları kapsamında verilen arayı İstanbul'da değerlendireceğini duyurmuştu. Villarreal, Fenerbahçe ve Galatasaray ile hazırlık maçı yapacağını açıkladı. Fenerbahçe, Villarreal ile Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Peki Fenerbahçe - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Fenerbahçe - Villarreal hazırlık maçı detayları...

FENERBAHÇE - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe -Villarreal maçı 3 Aralık Cumartesi günü 19:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

20 BİN TARAFTAR

Fenerbahçe'nin Villarreal ile oynayacağı karşılaşmaya soğuk havaya rağmen önemli bir ilgi var. Sarı-lacivertliler bu mücadelede 20 bine yakın taraftarını yine stada çekecek.

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