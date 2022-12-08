Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, uzun zamandır ilgilendiği Samet Akaydın transferinde sona geldi. Sarı-lacivertli ekip Adana Demirspor ile her konuda anlaşmaya vardı.

Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, uzun zamandır ilgilendiği Samet Akaydın transferinde sona geldi. Sarı-lacivertli ekip Adana Demirspor ile her konuda anlaşmaya vardı.

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul'un aktardığı bilgilere göre sarı-lacivertliler 28 yaşındaki milli oyuncunun kulübü ile bonservis konusunda anlaşmaya vardı. Kul, "İki kulübün yöneticileri Antalya'da görüştüler. Fenerbahçe ve Adana Demirspor, Samet Akaydın transferi için anlaşma sağladı. Bonservis: 3.5 milyon euro. Bu transfer devre arasında gerçekleşecek. Samet Akaydın devre arasından itibaren Fenerbahçe forması giyecek." dedi.